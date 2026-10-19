REUTERS/Thomas Peter На фоне новых жалоб Киева на то, что их оставили без ключевой развединформации, публичная критика главы киевского режима Владимира Зеленского со стороны американской администрации вышла на совсем новый уровень.
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