Депутат Гаврилов: Выкладывать на YouTube ролики о соседях можно только с их разрешения

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, чем чревато несанкционированное обнародование в соцсетях и на видеохостингах кадров и видео о соседях, а также что грозит за сбитый дрон, летающий над дачей.
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