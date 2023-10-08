Депутат Гаврилов: Выкладывать на YouTube ролики о соседях можно только с их разрешения

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, чем чревато несанкционированное обнародование в соцсетях и на видеохостингах кадров и видео о соседях, а также что грозит за сбитый дрон, летающий над дачей.