Эксперт описала среднестатистического алкоголика в России

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что среднестатистический алкоголик в России — это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в большом селе и не имеющий работы.
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