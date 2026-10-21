❗По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Петровском районе погибла женщина 1959 г.р. и пострадал мужчина 1963 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Специальную групп...
- Корвет «Меркурий»...
- ЛЛ ⚡️В России собира...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым