Никарагуа вышла из ФАО

Правительство Никарагуа объявило о выходе из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) из-за неподтвержденной информации в докладе о состоянии продовольственной безопасности в мире в 2024 году.
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