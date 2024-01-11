АС

Александр Сысоев

Лет 15 назад в Италии экскурсовод - этническая болгарка - сказала, что уехала из Болгарии и никогда туда больше не вернется потому, что болгары завистливый, подлый и неблагодарный народ. Тогда мне показалось, что дама, чем-то обиженная, просто клевещет на свой народ. Теперь вижу, что ее слова были совсем недалеки от истины.