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Болгария снесёт легендарного «Алёшу» — памятник советскому солдату-освободителю

Болгария снесёт легендарного «Алёшу» — памятник советскому солдату-освободителю

В Болгарии все же снесут «Алёшу» — памятник советскому солдату-освободителю в городе Пловдив на Холме Освободителей.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Твари тродажные((( пособники фашистов!!! СССР освободила Болгар от фашистов а они не чтят памятники освободителям
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20 час.
АС
Александр Сысоев
Лет 15 назад в Италии экскурсовод - этническая болгарка - сказала, что уехала из Болгарии и никогда туда больше не вернется потому, что болгары завистливый, подлый и неблагодарный народ. Тогда мне показалось, что дама, чем-то обиженная, просто клевещет на свой народ. Теперь вижу, что ее слова были совсем недалеки от истины.
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20 час.

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