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Панарин без очков в 4 последних матчах из 6. У него 2 броска и «минус 2» за 20:58 с «Бостоном»

Артемий Панарин остался без очков в 4 последних матчах из 6. Форвард «Рейнджерс» не совершил результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:5).

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