Толстой назвал Совет Европы марионеточной структурой, используемой для продвижения русофобии

Вице-спикер Госдумы отметил, что своим поведением европейцы «разбудили Россию»Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что Совет Европы стал «марионеточной структурой», которую пытаются использовать для продвижения «оголтелой русофобии».
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