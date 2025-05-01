Турецкий аналитик Умур Тугай Юджель отмечает, что успех операции в Курской области, завершённый под руководством Валерия Герасимова, повысит боевой дух русской армии и станет испытанием для ВСУ в условиях разногласий на Западе.
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