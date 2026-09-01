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Правительство разрешило реализацию на АЗС бензинов и дизтоплива Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5 на единых для рынка условиях

Правительство разрешило реализацию на АЗС бензинов и дизтоплива Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5 на единых для рынка условиях

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Правительство России временно разрешило АЗС продавать автобензины и дизельное топливо Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5.

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