Новое оружие для армии США

Образцы-участники конкурса NGSW. Вверху показаны винтовка и пулемет от SIG Sauer, признанные победителями В течение нескольких последних лет сухопутные войска США проводят программу Next Generation Squad Weapon (NGSW).
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