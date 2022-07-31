Военное обозрение

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Из сводки украинского генштаба: «Противник пытается преодолеть линию обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях»

Из сводки украинского генштаба: «Противник пытается преодолеть линию обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях»

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке подтверждает данные о том, что российские войска осуществляют штурмовые действия по протяжённой линии фронта к западу от Донецка.

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