Из сводки украинского генштаба: «Противник пытается преодолеть линию обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях»

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке подтверждает данные о том, что российские войска осуществляют штурмовые действия по протяжённой линии фронта к западу от Донецка.
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