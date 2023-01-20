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Нещадный мороз до -40 градусов разом накроет Приморье - объявлены даты

Нещадный мороз до -40 градусов разом накроет Приморье - объявлены даты

Внимание. Специализированное штормовое предупреждение об опасных явления. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в Приморский край в период с 21 января 2023 года по 26 января 2023 года в Уссурийском городском округе ожидается период аномально-холодной погоды, когда в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха будут на 7-11 градусов и ниже климатической нормы для этого времени года.

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