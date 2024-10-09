"Известия": в России разработали бронежилет для девушек

В России создали бронежилет для девушек, который учитывает их анатомические особенности. Об этом заявил владелец компании по производству средств индивидуальной защиты "БронеЁж" Савва Бурлингас в беседе с "Известиями".
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