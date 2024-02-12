Бобруйского наркозакладчика осудили на 17 лет колонии строгого режима.

Фото Генпрокуратуры8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска поддержала в суде гособвинение в отношении 33-летнего безработного мужчины, который обвинялся в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой, повлекших по неосторожно .