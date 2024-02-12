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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйского наркозакладчика осудили на 17 лет колонии строгого режима.

Бобруйского наркозакладчика осудили на 17 лет колонии строгого режима.

Фото Генпрокуратуры8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска поддержала в суде гособвинение в отношении 33-летнего безработного мужчины, который обвинялся в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой, повлекших по неосторожно .

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