Стало известно о необычном поступке ветерана после общения с Путиным на параде

Ветеран Великой Отечественной войны решил помочь президенту России Владимиру Путину надеть пальто во время парада Победы в Москве, видео с его участием опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
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