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В VK появилась реклама с призывом заключить контракт с ВС РФ до мобилизации

В VK появилась реклама с призывом заключить контракт с ВС РФ до мобилизации

С конца августа в сообществах «ВКонтакте» начали появляться рекламные объявления, призывающие заключить контракт на военную службу в Вооружённые силы РФ до начала мобилизации.

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