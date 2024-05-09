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«Желтый» уровень: петербуржцев предупредили об опасной погода в День Победы

«Желтый» уровень: петербуржцев предупредили об опасной погода в День Победы

В городе бушует сильный ветер. В Петербурге ввели особый режим из-за погоды. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на территории города будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

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