«Желтый» уровень: петербуржцев предупредили об опасной погода в День Победы

В городе бушует сильный ветер. В Петербурге ввели особый режим из-за погоды. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на территории города будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.
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