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Царьград

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Минпромторг предложил Индии совместное производство самолетов

Минпромторг предложил Индии совместное производство самолетов

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на выставке "Иннопром. Индия" предложил Индии проекты по поставке и локализации самолетов SJ-100 и Ил-114-300.

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