Движение на Садовом кольце восстановлено после велофестиваля

Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве было восстановлено после проведения велофестиваля. Временные ограничения, введённые в связи с мероприятием, сняты, и транспорт функционирует в обычном режиме.
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