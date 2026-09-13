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Движение на Садовом кольце восстановлено после велофестиваля

Движение на Садовом кольце восстановлено после велофестиваля

Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве было восстановлено после проведения велофестиваля. Временные ограничения, введённые в связи с мероприятием, сняты, и транспорт функционирует в обычном режиме.

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