ВЦИОМ: большинство россиян готовы отдать голос за Путина на выборах

Практически 80% российских граждан готовы отдать свой голос за кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах главы государства, об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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