Бывший польский судья Шмидт выразил желание получить гражданство Белоруссии

Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт хотел бы получить белорусское гражданство. «Если есть такая [юридическая] возможность, то хочу быть и гражданином Польши, и Белоруссии», — сказал он журналистам, его цитирует ТАСС.
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