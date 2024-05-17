Бывший польский судья Шмидт выразил желание получить гражданство Белоруссии

Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт хотел бы получить белорусское гражданство. «Если есть такая [юридическая] возможность, то хочу быть и гражданином Польши, и Белоруссии», — сказал он журналистам, его цитирует ТАСС.