Пьяная Настасья Самбурская написала своему бывшему

37-летняя актриса и певица Настасья Самбурская делится личными секретами. В интервью она сравнила себя с Сергеем Безруковым, отметив, что ее нынешняя стоимость съемочного дня сопоставима со стоимостью известного актера.
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