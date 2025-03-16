В России может появиться новый автомобильный бренд: что под ним будут продавать?

Согласно результатам проведенного мониторинга базы данных Росаккредитации, которыми делится портал «Китайские автомобили», компания Changan готовится представить на российском рынке новый суббренд Deepal.
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