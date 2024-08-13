СМИ сообщают о подготовке удара по правительственному кварталу в Киеве

Признанное в России нежелательным издание The Moscow Times (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и французское информагентство AFP вслед за газетой Times сообщили о вероятной подготовке Россией масштабного ракетного удара по «центрам принятия решений» на Украине, пишет «Страна.
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