СМИ сообщают о подготовке удара по правительственному кварталу в Киеве

Политика как она есть

Признанное в России нежелательным издание The Moscow Times (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и французское информагентство AFP вслед за газетой Times сообщили о вероятной подготовке Россией масштабного ракетного удара по «центрам принятия решений» на Украине, пишет «Страна.