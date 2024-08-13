Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Все экстрасенсы есть ловкие мошенники умело использующие человеческие слабости, доверчивость и желанием быть обмануты...Лжеэкстрасенсы: к...
  • Evgenija Palette
    Этим недосаксам главное - пострелять... Вот, кого, этих бешеных СЛАВЯН, не должно быть в Европе...  Их наглость зашка...Defence24: в атак...
  • Мария
    Это верно! И очень скоро!На Западе раскрыл...

СМИ сообщают о подготовке удара по правительственному кварталу в Киеве

СМИ сообщают о подготовке удара по правительственному кварталу в Киеве

Признанное в России нежелательным издание The Moscow Times (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и французское информагентство AFP вслед за газетой Times сообщили о вероятной подготовке Россией масштабного ракетного удара по «центрам принятия решений» на Украине, пишет «Страна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх