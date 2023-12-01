Врач травмотолог-ортопед из горбольницы №13 организовал медицинский симпозиум

Врач травматолог-ортопед Городской клинической больницы №13, вице-президент Междисциплинарного альянса «Хрупкий возраст», Леонид Фарба выступил организатором и спикером медицинского симпозиума «Вокруг падений у пожилых.
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