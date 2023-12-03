Аббас призвал МУС судить Израиль за военные преступления

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и потребовал привлечь к ответственности «израильского оккупанта» и судить за военные преступления, сообщило информационное агентство WAFA.
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