В Челябинске на АЗС ранили мужчину из-за спора об очереди

В Челябинске на автозаправочной станции (АЗС) на улице Луценко произошёл инцидент со стрельбой. По данным местных СМИ, один из автовладельцев выстрелил в другого водителя из травматического пистолета после того, как ему предложили не нарушать очерёдность заправки.
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