В Челябинске на АЗС ранили мужчину из-за спора об очереди

В Челябинске на автозаправочной станции (АЗС) на улице Луценко произошёл инцидент со стрельбой. По данным местных СМИ, один из автовладельцев выстрелил в другого водителя из травматического пистолета после того, как ему предложили не нарушать очерёдность заправки.