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Царьград

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Житель Ставрополья украл в мечети на лечение ребенка: задержан МВД

Житель Ставрополья украл в мечети на лечение ребенка: задержан МВД

В Ставропольском крае задержан мужчина, укравший пожертвования из мечети в Кабардино-Балкарии. Средства предназначались на лечение ребенка.

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