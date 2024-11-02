Актер Александр Петров накопил 400 штрафов за нарушение ПДД

Актер Александр Петров получил 299 штрафов за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал "Звездач". "Артист театра и кино владеет четырьмя автомобилями, среди которых: ВМW 840, Mercedes Benz GLE, Mitsubishi Outlander и Kia Rio.
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