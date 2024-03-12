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Херш: Байдену будет трудно победить на выборах без отказа от поддержки Израиля

Херш: Байдену будет трудно победить на выборах без отказа от поддержки Израиля

В предстоящих осенних президентских выборах в США победа действующего американского лидера Джо Байдена будет под вопросом, если он не пересмотрит свою позицию и не откажется от первоначальной поддержки Израиля.

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