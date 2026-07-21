«Не дай бог коттеджи»: замгубернатора ХМАО Ислаев поручил разобраться с застройкой участков после сноса аварийных домов

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев поручил проработать вопрос о приоритете строительства многоквартирных домов на участках, освобождаемых после сноса аварийного жилья.
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