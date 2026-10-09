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Калужские новости

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В Калуге арестовали застройщика по делу о мошенничестве

В Калуге арестовали застройщика по делу о мошенничестве

Руководитель строительной компании в Калуге обвиняется в мошенничестве при строительстве индивидуальных домов, обманув 19 человек и завладев их деньгами.

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