США и Россия договорились. С русского дизеля снимут санкции. Чего добивается Трамп и выгодно ли это нам?

Президенты США и России договорились - с русского дизеля снимут санкции до 7 апреля 2027 года. Чего добивается Трамп и выгодно ли это нам? Разбираем подробно вместе с экспертами.
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Доня ещё тот барыга-купи продай, уж лучше потеплее чем бестолковый колотун бобо, для холов. Всё остальное будет разбито в хлам.