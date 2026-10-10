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Царьград

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США и Россия договорились. С русского дизеля снимут санкции. Чего добивается Трамп и выгодно ли это нам?

США и Россия договорились. С русского дизеля снимут санкции. Чего добивается Трамп и выгодно ли это нам?

Президенты США и России договорились - с русского дизеля снимут санкции до 7 апреля 2027 года. Чего добивается Трамп и выгодно ли это нам? Разбираем подробно вместе с экспертами.

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