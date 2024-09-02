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Петербургский дневник

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Сбер секьюритизировал потребкредиты на сумму 11,9 миллиарда рублей

Сбер секьюритизировал потребкредиты на сумму 11,9 миллиарда рублей

Объем размещения облигаций старшего транша составил 9,5 миллиарда рублей Сбер провел первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд рублей, при этом объем размещения облигаций старшего транша составил 9,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

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