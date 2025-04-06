Полный разлад: в ОПЕК+ хотят увеличить добычу и при этом ужесточает квоты сокращений

Рынок нефти давно стал непредсказуемым, отчего руководство ОПЕК+ полтора месяца назад осторожно оставило дверь открытой для снижения производства, а не его увеличения, как было обещано на том же заседании.
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