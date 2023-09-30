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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев одержал 40-ю победу на харде в этом сезоне – он лидер тура

Даниил Медведев во втором круге в Пекине обыграл Алекса де Минаура – 7:6(3), 6:3. В первой партии россиянин вел 5:2, но дважды не подал на сет – причем оба раза отдал подачу под ноль.

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