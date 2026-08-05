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Аргументы недели

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Депутат Госдумы Затулин рассказал, как добивался снятия ареста с 4 430 земельных участков в Сочи

Депутат Госдумы Затулин рассказал, как добивался снятия ареста с 4 430 земельных участков в Сочи

Депутат Государственной думы РФ от Сочинского округа Константин Затулин рассказал «Югополису» об обстоятельствах прекращения уголовного дела.

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