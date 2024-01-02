«Привет из Питера»: Собчак сравнила Барвиху и Лисий нос в образе «ждуна»

По словам телеведущей, загородная жизнь в Петербурге отличается от московской. Телеведущая Ксения Собчак сравнила загородную жизнь Петербурга и Москвы, а также передала поклонникам привет из Северной столицы в образе «ждуна».
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