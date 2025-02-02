Домодедово под управлением Росавиации: суд арестовал активы на миллиарды

Аэропорт Домодедово перешел под контроль Росавиации по иску Генпрокуратуры России. Суд арестовал активы группы «Домодедово», включая акции, принадлежащие ключевым бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, из-за иностранного управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии