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Домодедово под управлением Росавиации: суд арестовал активы на миллиарды

Домодедово под управлением Росавиации: суд арестовал активы на миллиарды

Аэропорт Домодедово перешел под контроль Росавиации по иску Генпрокуратуры России. Суд арестовал активы группы «Домодедово», включая акции, принадлежащие ключевым бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, из-за иностранного управления.

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