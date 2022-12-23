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Сунесс считает Месси величайшим игроком в истории, Пеле – 2-м, Марадону – 3-м, Роналду – 4-м, Беста – 5-м

Грэм Сунесс назвал 5 величайших игроков всех времен. На первое место экс–игрок «Ливерпуля» поставил Лионеля Месси.

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