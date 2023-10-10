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В Израиле открыли «горячую линию» для хозяев домашних питомцев, потерянных во время нападения ХАМАС

В Израиле открыли «горячую линию» для хозяев домашних питомцев, потерянных во время нападения ХАМАС

Инициатор создания центра по розыску и спасению домашних животных из приграничных районов в Израиле Шай Вайсбергер в четверг, 10 октября, сообщил об открытии «горячей линии» для владельцев питомцев, которых они были вынуждены.

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