Жители Новосибирска рассылают «неправильные» открытки с Рождеством-2024

Согласно Церковному Преданию, святой праведный Иосиф, с которым обручилась Дева Мария, был глубоким старцем под 80 лет, а на большинстве современных открыток, посвящённых Рождеству, его изображают этаким молодым мужчиной с чёрной бородкой.