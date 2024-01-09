Жители Новосибирска рассылают «неправильные» открытки с Рождеством-2024

Согласно Церковному Преданию, святой праведный Иосиф, с которым обручилась Дева Мария, был глубоким старцем под 80 лет, а на большинстве современных открыток, посвящённых Рождеству, его изображают этаким молодым мужчиной с чёрной бородкой.
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