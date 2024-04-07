The Sun: английский футбольный клуб уволил маскота за флирт с болельщицами

Английский футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс», выступающий в Чемпионшипе, уволил талисмана команды за флирт с болельщицами.
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