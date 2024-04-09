Профессор Шамин: индукционная плита фактически является большим электромагнитом

В последние годы индукционные плиты завоевывают все большую популярность в России. Действительно, такие модели не нагреваются и обладают более высоким КПД по сравнению с привычными электрическими варочными панелями.
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