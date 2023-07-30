Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов раскритиковал инициативы своих коллег, которые на регулярной основе предлагают что-то запретить.
В Госдуме выступили против депутатов, запрещающих все подряд
Комментарии
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Марина
зато вводят цифровизацию и биометрию хотя народ против.
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1 д.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
А по мне так правильно, что при СССР запрещалось всё это западное капиталистическое блядство! У меня смартфон китайский, а это Восток.
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22 час.
LD
Leon Dan
Просто он задумался, на сколько удобно будет ездить его детям на самокатах, если примут отрезвляющие нынешних раздолбаев поправки.
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6 час.
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