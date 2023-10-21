В России ожидается новая волна природных пожаров

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть в ближайшее время на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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