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В России ожидается новая волна природных пожаров

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть в ближайшее время на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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