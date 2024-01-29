В Архангельской области ожидается тёплая и ветреная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от -4 до +1 градусаНапомним, что в МЧС вчера предупреждали жителей Поморья об усилении ветра.