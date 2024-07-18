Матвиенко рассказала, что мошенники много раз хотели ее обмануть

Она отметила, что нужно повышать финансовую грамотность населения Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, рассказала, что мошенники неоднократно пытались ее обмануть, но все их попытки были безуспешны.
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