Состояние попавших под обстрел корреспондентов «Известий»: что известно к этому часу

Пострадавших госпитализировали. Одного из журналистов готовят к операции. Съёмочная группа «Известий» работала в Донецке на месте обстрела со стороны Вооруженных сил Украины железнодорожной станции 31 октября.
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